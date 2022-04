Osterpredigten unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges

Die Osterpredigten in Deutschland haben in diesem Jahr unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gestanden. In Stuttgart ermutigte der württembergische Landesbischof Frank Otfried July laut vorab verbreitetem Text am Sonntag die Menschen, für das Leben und den Frieden einzutreten. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger rief dazu auf, trotz des Kriegs in der Ukraine und weiterer aktueller Krisen das Hoffnung Schenkende in der Welt und auch in der Kirche nicht aus dem Blick zu verlieren.