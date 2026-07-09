Ende Juni waren in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Obertilliach insgesamt zehn tote Schafe gefunden worden, insgesamt mehr als 40 wurden vermisst. Die Ergebnisse der genetischen Untersuchungen von drei toten Schafen, die bereits am 20. Juni gefunden worden waren, ergaben einen Wolf als Verursacher.<BR \/><BR \/>Zur zweiten Begutachtung kam es dann am 24. Juni. Dabei erhöhte sich die Zahl der toten Schafe dann von drei auf zehn, jene der vermissten Tiere von 15 auf über 40. Im Zuge der Begutachtungen wurden vom zuständigen Amtstierarzt Proben zur DNA-Analyse entnommen.<BR \/><BR \/>Die Abschussverordnung trat mit der Kundmachung am Donnerstag in Kraft und galt bis inklusive 2. September. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, hieß es.