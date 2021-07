Ostukraine: 4 Separatistenkämpfer getötet

In der Nähe des entmilitarisierten Petriwske im Donezker Gebiet habe die Armee das Feuer auf ein Fahrzeug der Rebellen eröffnet, meldeten örtliche Medien am heutigen Samstag.Die Aufständischen hätten das Feuer erwidert, wobei 4 Separatistenkämpfer getötet wurden.Erst am vergangenen Donnerstag hatten die Donezker Aufständischen den Regierungseinheiten 3 tote Kämpfer angelastet.Seit über 7 Jahren kämpfen ukrainische Regierungstruppen in den Gebieten Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze gegen von Russland unterstützte Separatisten.UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet.

apa