Von Edith Runer<BR \/><BR \/>„Ist diese Nachricht tatsächlich für mich bestimmt?“ Otto von Dellemann hegte zunächst Zweifel, als ihn Landeshauptmann Arno Kompatscher per E-Mail – zunächst inoffiziell – darüber informierte, dass ihm das Verdienstkreuz des Landes Tirol verliehen werde. Nicht für seine langjährige berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer von Kolping Südtirol und auch nicht für seinen politischen Einsatz als langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Andrian oder in verschiedenen Gremien der Südtiroler Volkspartei.<BR \/><BR \/>Es ist sein ehrenamtliches Engagement für die Seniorinnen und Senioren, das mit der dritthöchsten Auszeichnung des Landes Tirol gewürdigt werden sollte. „Und deshalb habe ich das Verdienstkreuz gerne angenommen – auch im Namen aller, die nicht vorne gestanden und es sich dennoch gemeinsam mit mir verdient haben“, sagt von Dellemann. <h3>Senioren werden oft nicht berücksichtigt<\/h3>Immer schon hatte Otto von Dellemann einen besonderen Blick für ältere Menschen: „Meine Mutter war jahrelang auf Pflege angewiesen, und als Bürgermeister bekommt man auch mit, dass diese Generation in der schnelllebigen Zeit oft nicht berücksichtigt wird.“ <BR \/><BR \/>Bei der Gründung der SVP-Seniorenbewegung – heute SVP-Generation 60+ – im Jahr 2000 war der damals erst 47-Jährige bereits im Ausschuss, 2004 folgte er als Vorsitzender auf Gretl Wörndle und bekleidet dieses Amt bis heute.<BR \/><BR \/>Von Dellemann ist auch Gründungsmitglied und Vorsitzender des Südtiroler Seniorenbundes, des Dachverbandes der Seniorenorganisationen im Land. Ebenso steht er an der Spitze der Genossenschaft „Wohnen im Alter“. <BR \/><BR \/>2019 trat Otto von Dellemann, der seit einigen Jahren seinen Wohnsitz in Vilpian hat, in den Ruhestand. Doch nach wie vor ist er Vorstandsmitglied im Kolpinghaus Bozen, seit 2020 steht er dem Verein Kolpinghaus Meran als Vorsitzender vor. Ruhe zu geben, liegt ohnehin nicht in seiner Natur. Die Ehrenämter seien sein Lebenselixier, sagt er. Umso dankbarer ist er, dass er sie noch immer mit voller Kraft ausüben kann – „und mit dem Rückhalt meiner Frau Antonia“. <h3>Nimmt ehrenamtliche Aufgaben sehr ernst<\/h3>Auch seine drei mittlerweile erwachsenen Kinder und sein Enkelkind sind seine Umtriebigkeit gewohnt. Sie wissen, dass der Vater und Großvater seine Aufgaben ernst nimmt – und dass sie für ihn weit mehr sind als eine Freizeitbeschäftigung. <BR \/><BR \/>Das Verdienstkreuz des Landes Tirol sieht Otto von Dellemann jedenfalls nicht als Abschluss. „Die Seniorinnen und Senioren brauchen eine Stimme, und solange ich ihnen eine geben kann, werde ich mich für sie einsetzen“, sagt er – und macht sich auf zum nächsten Termin mit einer älteren Dame, die ein Problem mit der Führerscheinerneuerung hat.