Wie das vatikanische Presseamt am Dienstag laut Kathpress mitteilte, wurde die Digitalausgabe des „Annuario Pontificio“ bereits Leo XIV. präsentiert.<BR \/><BR \/>Zuständig für die technische Revolution im Vatikan war die Nummer drei im Staatssekretariat, Erzbischof Edgar Pena Parra. Mitgewirkt hat außerdem das Dikasterium für Kommunikation. Neben einem kostenpflichtigen Zugang im Netz gibt es auch eine App für Smartphones.<h3>\r\nKann auf neuestem Stand gehalten werden<\/h3>Mit der Digitalisierung kann das bisher nur einmal jährlich aktualisierte „Who is who“ der katholischen Kirche nun stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Zudem erleichtern Suchfunktionen den Zugang für die Nutzer.<BR \/><BR \/>Gedruckte Verzeichnisse der Ämter und Personen der vatikanischen Kurie gibt es seit dem 18. Jahrhundert. 1885 übernahm die Vatikandruckerei Druck und Vertrieb. Unter Leo XIII. erhielt das Werk im Jahr 1899 die päpstliche Anerkennung als amtliches Verzeichnis. Das gedruckte Jahrbuch wird laut Mitteilung auch künftig die amtliche Referenz-Ausgabe bleiben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.annuariopontificio.catholic\/welcome" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zur digitalen Ausgabe.<\/a>