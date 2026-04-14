Auch China, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei sind laut pakistanischen Diplomaten mit den beiden Kriegsparteien im Gespräch. Die Länder hätten einen Vorschlag eingebracht, noch in dieser Woche in Islamabad weiterzuverhandeln, hieß es. Den Angaben zufolge hat China dem Iran geraten, weitere Gespräche einzugehen. Eine offizielle Bestätigung über weitere Verhandlungen liegt bisher nicht vor.<BR \/><BR \/>China kritisierte unterdessen eine Blockade iranischer Häfen durch die USA als „gefährlich und unverantwortlich“. Die USA hätten trotz einer vereinbarten Waffenruhe ihre Militärpräsenz verstärkt und eine gezielte Blockade verhängt, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Dienstag. <BR \/><BR \/>Dieses Vorgehen verschärfe den Konflikt, untergrabe die brüchige Waffenruhe und gefährde zudem die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz. China fordere alle Parteien auf, die Waffenruhe zu achten, auf Dialog zu setzen und praktische Schritte zur Deeskalation der Spannungen in der Region zu unternehmen.