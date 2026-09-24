Betroffen waren Taliban-Stellungen in den afghanischen Provinzen Kandahar, Chost, Paktia and Paktika, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr.<BR \/><BR \/>Am vergangenen Freitag waren bei einem Terroranschlag in der pakistanischen Stadt Kohat mindestens 22 Menschen getötet worden, darunter mehrere Angreifer. Die islamistische Koalition Ittehad-ul Mujahideen Pakistan bekannte sich zu dem Anschlag. Sie wird von einem Mann mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida angeführt. Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban in Afghanistan vor, Terroristen zu beherbergen, die Anschläge in Pakistan verüben. Kabul weist die Vorwürfe zurück.<BR \/><BR \/>Der Konflikt zwischen den Nachbarländern war vor etwa einem Jahr offen ausgebrochen. Seither hat Pakistan seine Grenzübergänge zum Nachbarland geschlossen - mit schweren Folgen für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und humanitären Gütern in Afghanistan. Ende Februar dieses Jahres erklärte Pakistans Verteidigungsminister dann einen „offenen Krieg“ mit Afghanistan - es folgte eine Welle an Luftangriffen.