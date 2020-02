Palästinensischer Angreifer an Gaza-Grenze getötet

Die israelische Armee teilte mit, die beiden hätten versucht, in der Nähe des Grenzzaunes einen Sprengsatz zu legen. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und „einen Treffer verzeichnet“.Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund 2 Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Palästinenser protestieren regelmäßig gegen die Blockade.

apa