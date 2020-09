Palermo: 48 Open Arms-Migranten springen ins Meer

„An Bord wächst das Leiden unserer Gäste und der Crew“, kritisierte die spanische NGO. Sie bemängelte, dass die Crew von den italienischen Behörden im Stich gelassen worden sei. Die „Open Arms“ wartet seit Donnerstag auf einen Landehafen auf Sizilien. Das Rettungsschiff, das sich unweit der Küste der sizilianischen Hauptstadt Palermo befindet, harrte am Freitag der Anweisungen zur Landung.Schon am Donnerstag waren 75 Personen ins Meer gesprungen. Sie wurden gerettet und gingen an Bord eines Quarantäneschiffe, das vor Palermo vor Anker liegt.Die maltesischen Behörden hatten dem Schiff keine Landegenehmigung in La Valletta erteilt, was unter den Migranten an Bord, die seit Tagen auf See sind, Spannungen ausgelöst hatte. Daraufhin war das Schiff der spanischen NGO „Proactiva Open Arms“ in Richtung Sizilien aufgebrochen.

apa