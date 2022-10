Paolo Valente: Neuer Verantwortlicher für Kommunikation der Caritas Italien

„Konkret geht es um die Leitung des Teams in Rom, das sich mit allen Aspekten der internen und externen Kommunikation befasst “, sagte Valente der Nachrichtenagentur ANSA. Er zeichnet nun für die Pressestelle, die Websites, anfallende Veröffentlichungen und die Auftritte in den sozialen Medien verantwortlich.„Es geht auch darum, die 220 diözesanen Caritas-Organisationen, die in Italien im Bereich der Kommunikation tätig sind, zu unterstützen“, erläutert er. Bischof Ivo Muser hatte Valente im Februar dieses Jahres von seinem Amt als Leiter der Caritas-Diözese Bozen-Brixen und als Präsident der ODAR-Stiftung entbunden und Franz Kripp zum interimistischen Caritas-Chef ernannt. Dieser übergab dieses Amt dann im Juni an Beatrix Mairhofer.Valente hat gegen das Dekret, mit dem er von seinen diözesanen Pflichten entbunden wurde, Berufung eingelegt, da er der Meinung ist, dass es „keinen ernsthaften Grund gibt, der die Abberufung rechtfertigt, und dass andere Gründe für diese Entscheidung ausschlaggebend waren“. Die Berufung sei noch beim Heiligen Stuhl anhängig.