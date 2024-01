Paolo Valente wird stellvertretender Direktor der italienischen Caritas

Die italienische Caritas begleitet die Aktivitäten der rund 220 diözesanen Caritas-Stellen, die in Italien tätig sind. Paolo Valente war als Journalist und Autor Direktor der Diözesanwochenzeitung „Il Segno“ (von 1993 bis 2001). Er arbeitete und arbeitet mit verschiedenen Zeitungen zusammen, derzeit vor allem mit „Vita Trentina“, „QuiMedia“ und „Italia Caritas“ (in der Vergangenheit vor allem mit „Alto Adige“, „L'Adige“, „Proposta educativa“).Er engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich des interreligiösen Dialogs und der internationalen Zusammenarbeit – insbesondere mit Jacob's Well | Jakobsbrunnen in Westafrika – und war der erste Direktor der vereinigten Diözesan-Caritas Bozen-Brixen.