Papst betet für Journalisten: Sie riskieren viel

Seit Beginn der Krise erinnert Franziskus in seinen live übertragenen Morgengottesdiensten in der vatikanischen Residenz Santa Marta jeweils an eine Personengruppe oder ein Anliegen in Zusammenhang mit der Pandemie.Die täglichen Frühmessen des Papstes werden seit Anfang März live über das Onlineportal www.vaticannews.va sowie in den anderen vatikanischen Medienkanälen übertragen. Allein dort verfolgten zuletzt jeden Tag rund 50.000 Internet-Nutzer die Frühmessen mit.

apa