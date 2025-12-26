Der Heilige Stephanus gilt als erster Heiliger, der für den christlichen Glauben gestorben sein soll. „Sein Beispiel der Sanftmut, des Mutes und der Vergebung möge alle begleiten, die sich in Konfliktsituationen engagieren, um Dialog, Versöhnung und Frieden zu fördern“, so der Pontifex.<BR \/><BR \/>„Der Christ hat keine Feinde, sondern Brüder und Schwestern, und sie bleiben es auch dann, wenn man einander nicht versteht. Die Geschwisterlichkeit ist wichtig. Es ist wichtig, auch in den Gegnern die unauslöschliche Identität von Söhnen und Töchtern Gottes zu erkennen“, so der Papst. So könne der Christ der Überheblichkeit die Fürsorge und dem Misstrauen den Glauben entgegensetzen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Leo XIV. hatte in seiner ersten Weihnachtsbotschaft zum Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten aufgerufen. Russland und die Ukraine sollten „den Mut finden, einen ehrlichen, direkten und respektvollen Dialog zu führen“, sagte der Papst am Donnerstag in der Ansprache vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz, in der er traditionsgemäß den feierlichen Segen „Urbi et Orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“) erteilte.<BR \/><BR \/>Schon in der Weihnachtsmesse im Petersdom hatte der Papst zuvor die „offenen Wunden“ durch Kriege und Konflikte in aller Welt angeprangert. Er erinnerte in seiner Predigt an die wehrlosen Menschen, „die unter den zahlreichen noch andauernden oder schon beendeten Kriegen leiden, die Trümmer und offene Wunden hinterlassen haben“.