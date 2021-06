Papst empfängt 20 Häftlinge im eigenen Haus

Die Insassen der Haftanstalt von Rebibbia am Stadtrand Roms wurden vom Oberhaupt der katholischen Kirche in der Casa Santa Marta begrüßt, wie der Heilige Stuhl anschließend mitteilte. Das Haus ist seit seiner Wahl zum Papst 2013 der Wohnsitz des heute 84-Jährigen.Was der Argentinier und die Gefangenen besprachen, wurde nicht bekannt. Nach Angaben des italienischen Justizministeriums sind in dem Gefängnis zum Beispiel Häftlinge mit Suchterkrankungen untergebracht. Der Papst hat auch schon Gefängnisinsassen die Füße gewaschen, bei der Fußwaschung am Gründonnerstag vor Ostern.

dpa