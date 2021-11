Papst empfing Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas

Das private Gespräch zwischen dem Papst und Abbas dauerte etwa 50 Minuten. Am Ende, nach der Vorstellung der palästinensischen Delegation, wurden Geschenke ausgetauscht. Der palästinensische Präsident überreichte dem Papst ein Buch über die Geburtsbasilika in Bethlehem und eine Bernsteindarstellung der Geburtsgrotte.Papst Franziskus revanchierte sich mit einem Bronzeguss, der vor dem Hintergrund der Peterskolonnade 2 Hände zeigt, die sich ineinander verschränken, mit einer Frau mit Kind und einem Schiff voller Migranten und der Aufschrift „Lasst uns unsere Hände mit anderen Händen füllen“.Es ist das sechste Mal, dass Papst Franziskus Abbas im Vatikan trifft. Zuletzt war Abbas im November 2018 im Vatikan. Im vergangenen Sommer hatte der Heilige Stuhl versucht, im Annexionsstreit zwischen Israel, Palästina und den USA zu vermitteln. Im Juni 2014 nahm Abbas gemeinsam mit dem damaligen israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres an einem Friedensgebet in den vatikanischen Gärten teil.

apa