Papst erholt sich weiter von Bauch-Operation

Knapp eine Woche nach seiner Darm-OP habe Franziskus am Vormittag gearbeitet und gelesen, teilte das vatikanische Presseamt weiter mit. Schon am Montagabend war aus den regelmäßig vom Vatikan veröffentlichten Bulletins hervorgegangen, dass der Beginn der Woche für Franziskus ruhig verlaufen ist. Am Montagnachmittag arbeitete er, las Texte und ruhte sich aus. Am Abend betete der Papst in der Kapelle seiner Privaträume in der Gemelli-Klinik.Das Krankenhaus hat unterdessen ein Pressezentrum eingerichtet. Medienvertreter können dort seit Dienstag innerhalb des Spitals arbeiten. Bisher hielten sich Journalistinnen und Journalisten auf einer Rasenfläche vor dem Krankenhaus auf, um über den Gesundheitszustand des Papstes zu berichten.Franziskus hatte sich am vergangenen Mittwoch in der Gemelli-Klinik einer 3-stündigen Operation unterzogen. Ursache war ein Narbenbruch. Der Eingriff unter Vollnarkose verlief nach Angaben des operierenden Arztes Sergio Alfieri ohne Komplikationen. Mit der Entlassung des Papstes aus dem Krankenhaus wird Ende der Woche gerechnet. Der Vatikan hat alle Audienzen bis zum 18. Juni abgesagt.