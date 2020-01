Papst erinnert an Holocaust: „Nie wieder!“

„Angesichts dieser unaussprechlichen Tragödie, dieser Grausamkeit, ist Gleichgültigkeit nicht zulässig. Erinnern ist unsere Pflicht. Wir sind alle dazu eingeladen, angesichts dieses Jahrestages einen Moment des Gebets und der inneren Einkehr zu halten. Jeder möge in seinem Herzen sagen: Nie wieder! Nie wieder!“, sagte der Papst. Er hatte das Gelände des früheren KZ Auschwitz 2016 besucht.





Der Papst beging erstmals einen „Sonntag des Wortes Gottes“ mit einer Messe im Petersdom. Der neue Themensonntag belegt die Rückbesinnung auf die Heilige Schrift in der katholischen Kirche. Franziskus betonte in seiner Predigt, dass die Christen das Wort Gottes dringend bräuchten. „Wir müssen unter den Tausenden von Wörtern jedes Tages auf dieses eine Wort hören, das uns nicht von Dingen spricht, sondern vom Leben. Liebe Brüder und Schwestern, geben wir dem Wort Gottes Raum!“Papst Franziskus hat den Opfern des Coronavirus aus China seine Nähe ausgesprochen. Er bete für die Kranken und die Angehörigen der Gestorbenen, sagte der Pontifex nach dem traditionellen Angelusgebet am Sonntag in Rom. Der Herr möge „den großen Einsatz der chinesischen Gemeinschaft im Kampf gegen die Epidemie“ unterstützen.

apa