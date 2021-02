Papst erinnert an neuen UN-Gedenktag für Geschwisterlichkeit

Der Dialog zwischen Religionsgemeinschaften könne zu einem besseren Bewusstsein jener Werte verhelfen, die von allen Menschen geteilt würden, sagte der Papst in seiner wöchentlichen Videoansprache am Mittwoch im Vatikan laut Kathpress. Der UN-Gedenktag wird erstmals am Donnerstag begangen.Am Donnerstagnachmittag will der Papst auf Einladung von Abu Dhabis Kronprinz Mohammed bin Zayed an einem Online-Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Großimam al-Tayyeb und anderen Persönlichkeiten teilnehmen.Der Vorschlag des neuen Gedenktages war im Dezember von der UN-Vollversammlung auch mit Unterstützung der 27 EU-Staaten und der USA angenommen worden. Das Datum am 4. Februar erinnert an die Unterzeichnung eines Dokuments durch Papst Franziskus und Großimam al-Tayyeb im Jahr 2019 in Abu Dhabi, mit dem die beiden Religionsführer für globale Solidarität und friedliches Zusammenleben werben.

apa