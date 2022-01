Papst Franziskus äußert „Besorgnis“ über Situation in Ukraine

„Ich verfolge mit Besorgnis die wachsenden Spannungen, die dem Frieden in der Ukraine einen neuen Schlag zu verpassen drohen und die Sicherheit des europäischen Kontinents gefährden“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag im Anschluss an das Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.Franziskus appellierte an den guten Willen und die Nächstenliebe. „Wer seine eigenen Ziele zum Schaden von anderen verfolgt, missachtet seine eigene Bestimmung als Mensch, denn wir sind alle als Brüder erschaffen“, sagte er. Der Pontifex rief den nächsten Mittwoch, 26. Januar, als Tag des Gebets für den Frieden aus.

dpa