Papst Franziskus bei Religions-Weltkongress in Kasachstan

Der Airbus A330 der italienischen Fluggesellschaft ITA mit Papst Franziskus an Bord hob am Dienstag mit leichter Verspätung um 7.36 Uhr vom Flughafen Rom-Fiumicino ab. Das offizielle Motto der Papstreise lautet „Boten des Friedens und der Einheit“.Am Montagabend hatte der Papst wie gewohnt in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore für ein Gelingen der Reise gebetet. Insgesamt ist es die 38. Auslandsreise im Pontifikat von Franziskus. Heuer hatte er Malta und Kanada besucht.In der Hauptstadt Nur-Sultan, die bis 2019 Astana hieß, findet zum siebenten Mal der sogenannte „Kongress der Führer der Welt- und traditionellen Religionen“ statt. Erstmals nimmt an der von der kasachischen Regierung organisierten Versammlung auch ein Papst teil. Am ersten Kongresstag, dem Mittwoch, stehen ein gemeinsames Gebet und bilaterale Treffen auf dem Programm. Außerdem wird Franziskus eine Messe feiern. Am Donnerstag soll eine abschließende Erklärung der Religionsführer verlesen werden, dann steht der Rückflug an.Zu einem vom Vatikan erhofften Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen von Moskau, Kyrill I., wird es nicht kommen. Der Russe, der den von Präsident Wladimir Putin begonnenen Angriffskrieg in der Ukraine stets verteidigt hatte, reist nicht nach Nur-Sultan.