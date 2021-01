Papst Franziskus erinnert am Dreikönigstag an Lehren aus Krisen

Das Oberhaupt der katholischen Kirche feierte am Mittwoch im Petersdom mit etwas mehr als 100 Gläubigen die Messe zum Hochfest der Erscheinung des Herrn. Wegen geltender Corona-Bestimmungen waren nur wenige Menschen in den Sitzbänken erlaubt. Am Altar feierten rund 20 Kardinäle die Messe mit. Am Dreikönigstag erinnern die Christen an die biblische Erzählung von den Sterndeutern, die der Stern von Bethlehem zu Jesus führte.In einem Video, das in den sozialen Medien am Dienstag verbreitet worden war, rief der Papst bereits dazu auf, sich mit dem Beten wieder „auf das Wesentliche“ zu konzentrieren. Außerdem forderte er, „Geschwisterlichkeit“ der Religionen ohne Streit zu leben. In dem Video waren eine Muslimin, eine Christin und ein Jude zu sehen, wie sie beten und am Ende gemeinsam Essen an andere Menschen austeilten.Wegen Corona hatte der Vatikan die für den kommenden Sonntag geplanten Taufen, die für Franziskus traditionell zum Festtag der Taufe des Herren auf dem Programm gestanden hätten, abgesagt. Die Kinder sollen statt in der Sixtinischen Kapelle in ihren Gemeinden getauft werden.

dpa