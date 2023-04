Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Der Karfreitag ist Teil der sogenannten Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag in die Osterwoche mündet. Bei der Andacht am Abend wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert.Im Beisein des Oberhaupts der katholischen Kirche führt eine Prozession über 14 Stationen, die den Leidensweg nachstellt - von der Verurteilung Jesu zum Tod über die Kreuzigung bis hin zur Grablegung. Vor der Kulisse des Kolosseums in Rom wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.