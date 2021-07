Papst Franziskus für Operation ins Krankenhaus eingeliefert

Der geplante Eingriff sei wegen einer Darmstenose notwendig geworden.Die Operation führt der Chirurg Sergio Alfieri durch. Nach dem Eingriff soll ein ärztliches Bulletin veröffentlicht werden, teilte der Vatikan mit.Franziskus hat nach Vatikan-Angaben eine Darmkrankheit. Durch diese bilden sich Ausstülpungen in der Darmwand, die sich entzünden können.Ärzte sprechen in diesem Fall von einer Divertikulitis. Sie bereitet den Patienten mitunter Schmerzen oder kann Fieber verursachen. Es ist eine Krankheit, die häufig bei älteren Menschen auftritt. Papst Franziskus ist 84 Jahre alt.Der Vatikan gab an, nach der Behandlung weitere Informationen zu veröffentlichen. Das Krankenhaus, in dem der Pontifex operiert wird, gehört zur medizinischen und chirurgischen Fakultät der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Rom. Wie das Medienportal „Vatican News“ berichtete, wurden dort schon in der Vergangenheit wiederholt Päpste behandelt.

apa