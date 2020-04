Papst Franziskus: „Nicht der Moment, um an eigenen Gewinn zu denken“

In diesen schwierigen Wochen gebe es viele Personen, die nach Möglichkeiten suchen würden, um Gutes für sich selbst und für die Mitmenschen zu tun, sagte der Papst zu Beginn der Messfeier. In seiner Gebetsintention ging er aber auch auf jene ein, die die jetzige Situation ausnutzen, um daraus Gewinne zu lukrieren.An der Frühmesse nahmen, wie schon in den vergangenen Wochen, wegen der Ausgangs- und Kontaktsperre in Italien keine Besucher teil. Der tägliche Gottesdienst um 7.00 Uhr wird im Internet, in kirchlichen TV-Sendern sowie im öffentlich-rechtlichen italienischen Fernsehen übertragen.Papst Franziskus hatte sich in einer Videobotschaft anlässlich der Karwoche am Freitagabend an alle Familien gewandet, die mit dieser Zeit der Epidemie konfrontiert sind. „Es ist eine schwierige, äußerst schwierige Zeit für alle. Doch versuchen wir, diese Zeit bestmöglich zu nutzen“, sagte der Papst in der Videobotschaft, die am Freitagabend von RAI 1 gesendet wurde.Wegen der Corona-Pandemie finden die päpstlichen Gottesdienste der Kar- und Ostertage erheblich verändert statt. Am Palmsonntag erfolgt das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem in einem Gottesdienst im Petersdom und ohne die traditionelle Prozession über den Petersplatz.Der Papst feiert alle zentralen Gottesdienste bis Ostersonntag am Altar des Petersdoms und ohne Anwesenheit von Gläubigen. Auch der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag beim römischen Kolosseum, den in normalen Jahren Zehntausende Gläubige vor Ort mitfeiern, wird in den Vatikan verlegt. Ebenso findet die sonst auf dem Petersplatz gefeierte Ostersonntagsmesse in der vatikanischen Basilika statt. Einzelheiten bleiben weiterhin offen.

apa