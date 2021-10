Papst Franziskus und Obama würdigen Merkel

„Sie ist eine der großen Führungspersönlichkeiten, die in die Geschichte eingehen werden“, sagte Franziskus laut Kathpress der argentinischen Nachrichtenagentur Telam (Freitag). Obama hob in einer Videobotschaft an den EU-Gipfel den „unerbittlichen“ moralischen Kompass der deutschen Regierungschefin hervor.Franziskus sagte, die deutsche Regierungschefin sei „in ihren Regierungsjahren ein gutes Beispiel für Gemeinsinn“ gewesen, „für die Fähigkeit zu sehen, was möglich und machbar ist, und entsprechend ihren Weg einzuschlagen“.Zudem äußerte der Papst den Wunsch, die langjährige deutsche Regierungschefin möge vielen Frauen ein Vorbild für eigenes politische Engagement sein. „Ich halte die Amtsführung von Angela Merkel für einen interessanten Meilenstein der Weltpolitik und einen Aufruf an Frauen, die politische Berufung verspüren“, sagte Franziskus, der Merkel erst kürzlich zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen hatte.„So viele Menschen, Mädchen und Buben, Männer und Frauen, haben ein Vorbild gehabt, zu dem sie in schwierigen Zeiten aufschauen konnten“, sagte auch Obama. Es zeuge von Charakter, dass sie gerade vermutlich lieber bei dem EU-Gipfel arbeite, als bei diesem im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sagte der Ex-Präsident nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Ich war glücklich, dein Freund zu werden“, so der 60-Jährige, der von 2009 bis 2017 US-Präsident war. Er habe das Privileg gehabt, auf die Partnerschaft zu ihr während einer Reihe von Krisen zurückgreifen zu können.„Über viele Jahre hinweg kann man sich nur auf wenige politische Führer verlassen, die ihre Prinzipien über jede enge Definition von Eigeninteresse stellen“, so Obama. Das deutsche Volk und die ganze Welt schuldeten ihr einen Dank für ihre hohen moralischen Standards.Eine gemischte Bilanz von Merkels Amtszeit zog hingegen der konservative griechische Premier Kyriakos Mitsotakis. Merkel sei sich dessen bewusst, dass sie während der schweren griechischen Finanzkrise zu viel von den Griechen verlangt habe, sagte er dem staatlichen griechischen Fernsehen am Freitag. Sie sei aber auch diejenige gewesen, die Griechenland im kritischen Moment – gegen die Vorschläge ihrer damaligen Minister – in der Eurozone gehalten habe.„Die Sparpolitik (in den Jahren der griechischen Finanzkrise) ging weit über das hinaus, was die griechische Gesellschaft ertragen konnte“, sagte Mitsotakis. Merkel wird am 28. und 29. Oktober zu einem Besuch in Griechenland erwartet. „Wir werden dann die Gelegenheit haben, darüber zu reden“, fügte Mitsotakis hinzu. Er würdigte zugleich die Fähigkeit Merkels, Kompromisse zu finden. „Ich respektiere sie sehr“, sagte Mitsotakis.

apa