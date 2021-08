Papst Franziskus verurteilt Sklaventum in der Wirtschaft

„Hier geht es um die Würde der Menschen, die heute zu oft und zu leicht mit Füßen getreten wird, und zwar unter dem mitschuldigen und ohrenbetäubenden Schweigen vieler“, so der Papst in einem von der Tageszeitung „La Stampa“ am Donnerstag veröffentlichten Brief.Maggiani hatte im Zusammenhang mit einer Ermittlung über den Einsatz schlecht bezahlter Migranten in einer italienischen Druckerei seine Scham darüber geäußert, dass seine Bücher mit Ausbeutung von Arbeitern produziert werden. „Lohnt es sich, Literatur mit Einsatz von Sklavenarbeit herzustellen?“, fragte sich Maggiani, der in einem Schreiben den Papst aufgerufen hatte, sich zu diesem Thema zu äußern.„Sogar die Literatur, das Brot der Seelen, ein Ausdruck, der den menschlichen Geist erhebt, wird durch die Unersättlichkeit einer Ausbeutung verletzt, die im Verborgenen agiert und Gesichter und Namen auslöscht“, schrieb der Papst. „Nun, ich glaube, dass die Veröffentlichung schöner und erbaulicher Schriften, während sie Ungerechtigkeit schafft, an sich ungerecht ist. Und für einen Christen ist jede Form der Ausbeutung eine Sünde“, fügte der Heilige Vater hinzu.Der Papst richtete einen Appell an die Öffentlichkeit. „Es gibt heute so viele gedemütigte und beleidigte Menschen, aber wer gibt ihnen eine Stimme? Wer macht sie zu Protagonisten, während Geld und Interessen regieren? Die Kultur darf sich nicht vom Markt unterdrücken lassen“, sagte der Pontifex.Papst Franziskus wendete sich direkt an Maggiani: „Sie haben die unbequeme Stimme des Gewissens zu Papier gebracht. Das ist es, was wir brauchen, eine Klage, die nicht die Menschen angreift, sondern die bedenklichen Manöver ans Licht bringt, die im Namen des Geldes die Würde des Menschen ersticken“, so der Papst.Papst Franziskus hat zuletzt immer wieder das Anrecht der Menschen auf Arbeit, gerechte Entlohnung und faire Behandlung betont. Jedes Unrecht, das einem arbeitenden Menschen angetan wird, bedeute, die Menschenwürde mit Füßen zu treten, sagte der Papst zuletzt.

