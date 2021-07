Papst gratuliert französischem Philosophen zum 100. Geburtstag

Besonders lobt der Papst Morins Forderung, „den Menschen und nicht das Geld in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen“. Der aus einer sephardisch-jüdischen Familie stammende Philosoph feiert am 8. Juli seinen 100. Geburtstag, wie Kathpress weiter berichtete.Morin habe in seinen Schriften das Hoffnungsvolle an den gesellschaftlichen Veränderungen herausgearbeitet, ohne die Gefahren und Risiken auszulassen, heißt es in dem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichneten Telegramm. „Angesichts der großen Möglichkeiten, die der wissenschaftliche und technische Fortschritt der Menschheit eröffnet, erinnern Sie auch an die Notwendigkeit eines moralischen und intellektuellen Fortschritts, um Katastrophen zu verhindern“, so das Schreiben weiter.Der als Edgar Nahoum in Paris geborene Geisteswissenschaftler widmet sich in mehr als hundert soziologischen, philosophischen, poetischen, politischen und anthropologischen Schriften den existenziellen Lebensfragen und der Erkenntnistheorie. Während der Besetzung Frankreichs durch deutsche und italienische Truppen im Zweiten Weltkrieg übernahm Nahoum eine aktive Rolle in der französischen Résistance und änderte seinen Nachnahmen in Morin.

