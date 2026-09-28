Sich auf den Namen Gottes zu berufen, um Gewalt oder Unterdrückung zu legitimieren, stelle eine Entweihung dieses Namens dar, betonte der Papst laut Kathpress in einer Begegnung mit Vertretern verschiedener Religionen. Er forderte von ihnen, sich für eine Kunst der Begegnung starkzumachen, die das direkte Gegenteil von Aggressivität und Gewalt sei. „Der religiöse Diskurs muss stets dazu aufrufen, die Herzen und die Worte zu entwaffnen“, so Leo XIV.<BR \/><BR \/>Direkt vor der Ansprache des Papstes unterzeichneten Spitzenvertreter von Christen, Muslimen, Juden und Buddhisten in Frankreich einen gemeinsamen „Aufruf von Metz“. „In einer Welt, die leidet und sich allzu oft spaltet, rufen uns unsere religiösen Traditionen dazu auf, Wächter zu sein, auf die Würde jedes Einzelnen zu achten, uns nicht mit Gewalt abzufinden, für Gerechtigkeit einzutreten und im Dienste des Friedens zu handeln“, wird darin betont, und: „Keine religiöse Tradition darf herangezogen werden, um Gewalt und Hass zu rechtfertigen.“ Es gelte vielmehr „zum Dialog zu erziehen, um Frieden zu schaffen“.<BR \/><BR \/>Im Robert-Schuman-Kongresszentrum findet im Anschluss eine Begegnung über die „Wurzeln Europas für Frieden und Einheit“ statt. Der Papst hält dort eine Grundsatzrede über Europa. Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und politische Vertreter der EU nehmen an dem Treffen teil. Macron hatte auch die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs eingeladen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist nicht dabei, wie aus dem Bundeskanzleramt im Vorfeld verlautete.<BR \/><BR \/>Der frühere französische Ministerpräsident, Außenminister und EU-Gründungsvater Robert Schuman (1886-1963) ist in einem Vorort von Metz begraben. Der Katholik legte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Idee einer industriellen Zusammenarbeit der früheren Kriegsgegner im Herzen Europas den Grundstein für die heutige EU. Für Schuman läuft in der katholischen Kirche ein Seligsprechungsverfahren.<BR \/><BR \/>Zum Abschluss seines Frankreichbesuchs feiert Papst Leo XIV. um 16 Uhr eine Messe in Stephansdom von Metz. Die Kathedrale Saint-Étienne wird wegen ihrer großflächigen Glasfenster auch „Gottes Laterne“ genannt. Am Abend tritt der Papst den Rückflug nach Rom an. Dort wird er gegen 21 Uhr Ortszeit zurückerwartet.<BR \/><BR \/>Für den seit Mai 2025 amtierenden Papst Leo ist der Frankreichbesuch die fünfte Auslandsreise seines Pontifikats. Im Spätherbst 2025 hatte der erste US-Amerikaner im Papstamt die Türkei und den Libanon besucht, im März 2026 folgte eine Tagesvisite im Fürstentum Monaco. Im April 2026 absolvierte der Papst eine zwölftägige Reise in vier afrikanische Länder (Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea), anschließend besuchte er im Juni Spanien. Schon in etwas mehr als einem Monat geht Leo XIV. wieder auf Reisen. Eine Südamerika-Reise wird ihn von 6. bis 17. November nach Uruguay, Argentinien sowie in seine zweite Heimat Peru führen.