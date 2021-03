Papst hält trotz neuer Gewalt im Irak an seiner Reise fest

Er habe sich lange gewünscht, die Menschen in dem Land kennen zu lernen, die so viel gelitten hätten. Er wolle sie nicht enttäuschen, betonte der 84-jährige Franziskus.Auf einer Luftwaffenbasis im Westen des Iraks waren am Mittwochmorgen Raketen eingeschlagen. Der Stützpunkt Ain al-Assad werde von internationalen Truppen in dem Land genutzt, hieß es. Franziskus will den Irak von Freitag bis Montag für seine „Pilgerreise“, wie er es nannte, besuchen. Er plant unter anderem, in der Hauptstadt Bagdad Gespräche zu führen.„Das irakische Volk hat bereits auf Johannes Paul II. gewartet, dem die Reise verboten wurde. Man kann ein Volk nicht zum zweiten Mal enttäuschen“, erläuterte der Papst. „Lasst uns beten, dass diese Reise gut umgesetzt werden kann“, schloss er.

dpa