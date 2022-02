Papst-Interview: Positive Reaktionen auf Appell für Migrationspolitik

„In völliger Übereinstimmung mit Papst Franziskus muss Europa ein Zeichen der Einheit setzen und darf die Last nicht einer einzelnen Nation überlassen, die objektiv nicht in der Lage ist, dies zu bewältigen“, kommentierte der Chef der Lega, Matteo Salvini.„Jeder Staat muss sagen, wie viele Migranten er aufnehmen kann. Ein Gleichgewicht ist notwendig, Italien ist derzeit benachteiligt. Die EU sollte endlich eine Einigung finden. Wer Migranten aufnimmt, muss in der Lage sein, sie zu integrieren, denn nur wenn sie integriert sind, sind sie eine Ressource für ein Land“, kommentierte Salvini.Der Chef der Linkspartei „Sinistra italiana“, Nicola Fratoianni, urgierte nach den Worten des Papstes die Abschaffung des Kooperationsabkommens zwischen Italien und Libyen. Damit finanziert Italien die libysche Küstenwache, die Migranten auf der Flucht über das Mittelmeer nach Libyen zurückdrängen.Der Papst, der am Sonntagabend als Gast der von RAI 3 gesendeten Talkshow „Che tempo che fa“ auftrat, hob die Risiken hervor, die Migranten bei den Seefahrten eingingen. Viele von ihnen würden bei der Seefahrt ums Leben kommen.„Jedes Land sollte mitteilen, wie viele Migranten es aufnehmen kann. Das ist eine Frage der Politik. So kann man für Gleichgewicht sorgen. Jetzt herrscht Ungerechtigkeit, denn die Migranten landen alle in Italien und Spanien. Migranten müssen stets aufgenommen, begleitet und integriert werden“, meinte der Papst weiter.Der heutige Umgang mit Migranten sei „kriminell“, hatte der Papst im Interview mit TV-Moderator Fabio Fazio kritisiert. Er prangerte die „Lager der Schlepper“ in Libyen an. Es gebe Videoaufnahmen über die Lebensbedingungen der Migranten in diesem Land.Viele Länder seien wegen des demografischen Rückgangs auf integrierte Migranten angewiesen. Daher müsse man die Migrationspolitik auf kontinentaler Ebene regeln. „Das Mittelmeer ist heute der größte Friedhof Europas und das ist reiner Realismus“, erklärte Franziskus.

