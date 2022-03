Papst: Krieg „barbarisch und gottesverachtend“

„Jeder Krieg ist eine Niederlage für uns alle“, sagte Franziskus. Er forderte die Politiker erneut zu einem Ende der Gewalt auf. „Krieg darf nichts Unvermeidliches sein, wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen.“ Die ganze Welt müsse aus solchen Konflikten und den Folgen lernen, mahnte der Argentinier. „Wenn wir aus dieser Sache rausgehen wie zuvor, dann machen wir uns alle schuldig.“Seit Kriegsbeginn appelliert der 85-Jährige an den Frieden, der Vatikan bemüht sich zugleich um eine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsparteien. In seinen Reden hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Russland bisher nicht als Aggressor genannt. Am Freitag weihte er Russland und die Ukraine in einem seltenen und symbolischen Akt dem Unbefleckten Herzen Mariens. Damit erbat er den besonderen Beistand der Gottesmutter.