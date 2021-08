Papst kritisiert profitorientierte Gesellschaften

Papst Franziskus hat Egoismus und Profitgier in Gesellschaften kritisiert. „Eine Gesellschaft, die Interessen statt Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist eine, die kein Leben hervorbringt“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor einigen Hundert Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.