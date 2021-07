Papst kündigt Reise in die Slowakei im September an

Am Tag vor seiner Abreise in die Slowakei werde er in der ungarischen Hauptstadt Budapest die Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses mitzelebrieren, sagte der Papst. Er dankte den Organisatoren der Reise und rief zu Gebeten für seinen Besuch auf.Der Gottesdienst mit dem Papst bildet den Abschluss des mehrtägigen Eucharistischen Weltkongresses in Budapest. Ein riesiger Chor mit 2000 Sängern aus dem ganzen Land wird die Messe musikalisch gestalten.Bereits am Vorabend leitet der Budapester Erzbischof, Kardinal Peter Erdö, einen Gottesdienst auf dem Kossuth-Platz vor dem Parlament. Danach führt der ungarische Primas eine abendliche Prozession zum Heldenplatz.Papst Franziskus selbst hatte Anfang März vor Journalisten während des Rückflugs von seinem Irak-Besuch angekündigt, dass er die Abschlussmesse des kirchlichen Großereignisses mitfeiern wolle.Zugleich betonte er, dass kein offizieller Staatsbesuch in Ungarn geplant sei und deutete auch einen Abstecher in die Slowakei an.

apa