Am Nachmittag fliegt der Papst zurück nach Rom, wo er gegen 20 Uhr erwartet wird. In der spanischen Hauptstadt Madrid und in Barcelona hielt Leo XIV. in den vergangenen Tagen viel beachtete Ansprachen. Er sprach als erster Papst im spanischen Parlament und predigte in großen Sportarenen. Er hielt Gottesdienste in weltbekannten Kirchen und an Häfen auf den Kanaren. Im Zentrum seiner Reden stand die Achtung der Menschenwürde, von den Ungeborenen bis zu den nach Europa kommenden Migranten. Er forderte eine radikale Nächstenliebe, eine Abrüstung im Denken und Reden sowie eine friedvolle Weltordnung angesichts zahlreicher Kriege.<BR \/><BR \/>Bei vielen Auftritten bejubelten große Menschenmengen das Kirchenoberhaupt. Den größten Gottesdienst hielt Leo XIV. am vergangenen Sonntag in Madrid, wo er vor mehr als 1,2 Millionen Teilnehmern auch die Fronleichnamsprozession durch die Stadt führte. Ein weiterer Höhepunkt war die Segnung des zentralen Christusturms der Basilika Sagrada Familia des Architekten Antonio Gaudí in Barcelona, der seit einigen Monaten der höchste Kirchturm der Welt ist.