Im Anschluss stehen Treffen mit Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ortskirche an, unter ihnen auch viele frühere Weggefährten von Leo XIV. Gegen Mitternacht (MEZ) ist zudem eine Begegnung mit Studierenden und Lehrenden an der lokalen Universität geplant.<BR \/><BR \/>Als Bischof leitete der heutige Papst unter dem Namen Robert Francis Prevost ab 2014 knapp zehn Jahre lang die 1,1 Millionen Mitglieder zählende Diözese Chiclayo. 2015 erwarb er in dieser Eigenschaft zusätzlich zur US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Schon ab Mitte der 1980er-Jahre hatte der heutige Papst als Augustinermissionar rund 14 Jahre lang zunächst in Chulucanas und später in Trujillo im Nordwesten Perus gelebt und gearbeitet.<BR \/><BR \/>Der handgeschriebene Antrag des heutigen Papstes auf Einbürgerung in Peru ist in dem südamerikanischen Land zum nationalen Kulturerbe erklärt worden. Dies entschied das Kulturministerium in Lima anlässlich der Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine zweite Heimat.<BR \/><BR \/>2015 hatte der Augustiner-Pater Robert Francis Prevost aus Chicago die peruanische Staatsbürgerschaft beantragt, um Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes werden zu können. Das damals verfasste Schreiben auf Briefpapier der Diözese Chiclayo trägt auch seine Unterschrift und seinen Fingerabdruck.