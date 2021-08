Papst nimmt Generalaudienzen nach Sommerpause wieder auf

Für diesen Mittwoch ist die wöchentliche Audienz in der vatikanischen Audienzhalle geplant. Dorthin wurde sie laut Medienberichten auch in den vergangenen Jahren teilweise verlegt, wenn es sehr heiß war.Vor der Sommerpause hielt der 84-Jährige die Empfänge im Damaskushof ab. Dort konnten auch wieder Gläubige mit dabei sein.Zuvor hatte der Vatikan die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ohne Gläubige und nur per Video übertragen. Vor Corona waren die Generalaudienzen überwiegend auf dem Petersplatz.Dem Medienportal „Vatican News“ zufolge macht Papst Franziskus meist keinen Urlaub, der mit einem Ortswechsel verbunden ist. Auch im Sommer bleibe er im Vatikan.

dpa