Papst ruft am letzten Adventsonntag zu Friedensgebeten auf

„Wir bitten die Jungfrau Maria, die Herzen derer zu berühren, die den Krieg in der Ukraine beenden können. Vergessen wir nicht das Leid dieses Volkes, insbesondere der Kinder, der Alten und der Kranken. Lasst uns beten, lasst uns beten ...“, so lautete der Appell von Papst Franziskus.Der Pontifex plädierte auch für eine friedliche Lösung der Gewalt im Bergkarabach. Er erklärte sich wegen der eskalierenden Gewalt und der schwierigen Lage der Bevölkerung besorgt, die sich im Winter verschlechtern könnte. Er bete, damit alle in den Kämpfen verwickelten Seiten eine friedliche Lösung finden können.