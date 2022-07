Papst ruft Italiens Parteien zu Verantwortung auf

„Niemand kann behaupten, dass Draghi kein Mann von hohem internationalen Ansehen ist. Er war Präsident der Europäischen Zentralbank, er hat eine gute Karriere hinter sich“, betonte der Papst, der auf die vielen Regierungen hinwies, die sich in den vergangenen 20 Jahren in Italien abgewechselt haben.Die Regierungskoalition von Draghi war vergangene Woche in die Brüche gegangen. Daraufhin reichte der seit Februar 2021 amtierende Regierungschef Draghi seinen Rücktritt ein. Vorgezogene Parlamentswahlen sind für 25. September geplant.Die Rechtsparteien liegen in Umfragen derzeit klar vorn und könnten auf rund 47 Prozent der Stimmen kommen. Innerhalb der Rechtsallianz führt in Umfragen die Partei Fratelli d'Italia (FdI) von Giorgia Meloni. Mit 23 Prozent der Stimmen könnte FdI als stärkste Einzelpartei abschneiden und die Parteichefin daher den Posten als Regierungschefin beanspruchen.