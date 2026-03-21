„In einer Zeit, die von bedeutenden Veränderungen und allzu oft von im Internet lautstark geäußerten Worten geprägt ist, wird die Aufgabe der Medien zu einer wichtigen Mission“, schrieb Leo XIV. Journalisten sollten Brücken des Dialogs bauen und bei ihrer Berichterstattung nicht an der Oberfläche der Nachrichten bleiben. Der Verbreitung von Fake News müsse entgegengewirkt und eine Kultur der Begegnung gefördert werden.<BR \/><BR \/>Der Papst forderte von den Medienleuten, ihrer Arbeit mit Respekt, Solidarität und Mitgefühl nachzugehen. „Wenn Information frei ist und die Menschenwürde achtet, wird sie zu einem mächtigen Werkzeug, um die Gemeinschaft der Leser und Zuhörer auf dem Weg zu einem beharrlichen, unbewaffneten Frieden zu stärken“, so Leo weiter.