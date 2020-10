Papst ruft Pilger zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen auf

„Es ist besser Distanz zu bewahren. Ich grüße euch von der Ferne. Wenn wir uns alle an die Vorschriften der Behörden halten, können wir dazu beitragen, dass diese Pandemie zu Ende geht“, sagte der Heilige Vater.Die wöchentliche Begegnung mit den Rom-Pilgern fand wieder in der großen vatikanischen Audienzhalle „Nervi“ neben dem Petersdom statt. Der Papst betrat den Saal, ohne wie üblich die Pilger zu begrüßen. Damit wollte er Menschenandrang und zu nahen Kontakt vermeiden.Vor Beginn der Audienz traf Franziskus die Eltern von Priester Roberto Malgesini, einen im September in Como von einem Obdachlosen erstochenen Pfarrer. „Ihr Sohn hat das Leben im Dienst für die Armen geopfert“, sagte der Heilige Vater.Malgesini war im Zentrum der Stadt Como von einem Obdachlosen erstochen worden, den er selbst betreut hatte. Der Geistliche war gerade dabei, Essen an Bedürftige zu verteilen, als ihn der Mann attackierte. Die Herkunft des Täters, ein Tunesier ohne Aufenthaltserlaubnis, löste in Italien eine heftige Debatte über die Migrationspolitik der Regierung aus.

apa