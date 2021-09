Papst ruft zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge auf

Franziskus drückte zudem den Opfern des schweren Hurrikans „Ida“ in den USA seine Nähe aus. „Gott unterstütze all diejenigen, die wegen dieser Katastrophe leiden“, erklärte der Heilige Vater.Der Papst sprach auch von seiner am 12. September beginnenden Reise nach Ungarn und in die Slowakei. Er dankte all jenen, die auf ihn warten und die sich für seine Reise eingesetzt haben. Der Papst reist von 12. bis 15. September erst für einen halben Tag in die ungarische Hauptstadt Budapest. Anschließend besucht er für 3 Tage die benachbarte Slowakei.Neben Begegnungen mit Vertretern aus Kirche und Gesellschaft umfasst das Programm 2 Gottesdienste in Presov und im slowakischen Nationalheiligtum in Sastin. In Kosice (Kaschau) sind ein Jugendtreffen und ein Besuch in der von Angehörigen der Roma-Minderheit bewohnten Plattenbausiedlung Lunik IX geplant.

apa