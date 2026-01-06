Das Bronzeportal rechts an der Papstbasilika wird nur zu „Jubeljahren“ geöffnet, die zumeist alle 25 Jahre stattfinden. Die Eröffnung am 24. Dezember 2024 hatte noch Papst Franziskus vorgenommen. Er starb am 21. April mit 88 Jahren.<BR \/><BR \/>Sein am 8. Mai gewählter Nachfolger Leo nahm die Abschlusszeremonie vor der Messe am Dreikönigstag vor. Daran nahm unter anderen Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella teil.<h3>\r\n33,5 Millionen Pilger aus 185 Ländern<\/h3>Zum Heiligen Jahr 2025 kamen laut Vatikanangaben zwischen dem 24. Dezember 2024 und dem 5. Jänner knapp 33,5 Millionen Pilgerinnen und Pilger aus 185 Ländern. <BR \/><BR \/>Auch bei den Gesamtzahlen aller Besucher und Touristen habe das kirchliche Großereignis der Ewigen Stadt Rekorde beschert, sagte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri. Genaue Zahlen würden bald bekanntgegeben.<BR \/><BR \/>Nicht erst in 25 Jahren, sondern bereits 2033 könnte das nächste große Jubiläumsjahr in Rom stattfinden. Dann jähren sich Tod und Auferstehung von Jesus Christus zum 2.000. Mal. <BR \/><BR \/>Die Entscheidung, ob dies in Form eines außerordentlichen Heiligen Jahres begangen werden soll, steht noch aus und muss vom Papst selbst getroffen werden.