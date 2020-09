Papst schreibt Enzyklika über Pandemie

Das teilte der Pressesprecher des dort ansässigen Franziskanerordens, Enzo Fortunato, am Samstag mit. Papstsprecher Matteo Bruni verschickte kurz nach der Ankündigung des Ordens eine gleichlautende Mitteilung. Darin ergänzte er den Untertitel des Schreibens: „Sulla fraternita e l'amicizia sociale“ (Über Brüderlichkeit und soziale Freundschaft).Damit bestätigte der Vatikan entsprechende Medienberichte der vergangenen Tage, die von einer Veröffentlichung Anfang Oktober ausgegangen waren. Demnach handelt es sich um ein Grundsatzdokument für eine globale Neuorientierung nach der Corona-Pandemie. Es ist die dritte Enzyklika des seit 2013 amtierenden Papstes.Der Papst werde am Nachmittag zunächst eine Messe am Grab des heiligen Franziskus (1182-1226) feiern und das Dokument im Anschluss unterschreiben. Es handle sich wegen der Pandemie um eine private Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, dass auch keine Pilger zugelassen sind. Es wäre voraussichtlich die erste Reise des 83-jährigen Franziskus seit der Corona-Pandemie-Pause.Eine Enzyklika ist ein an die Bischöfe und die Gläubigen gerichtetes, richtungweisendes Schreiben. Thematisch geht es in solchen Papieren um Glaubens- und Sittenlehre, um Sozial-, Staats-und Wirtschaftslehre oder um Kirchenpolitik. Franziskus hatte bereits 2013 und 2015 solche Schreiben veröffentlicht.Spekulationen zufolge befasst sich das Lehrschreiben mit einem sozialen und wirtschaftlichen Umdenken nach der Covidkrise. Zudem werbe es für Brüderlichkeit in der Welt und sozialen Zusammenhalt, Multilateralismus, internationale Solidarität mit Benachteiligten und eine ökologische Wende.Die Stadt Assisi liegt rund 2 Autostunden nordöstlich von Rom in Umbrien. Sie ist die Heimat des Franziskaner-Ordens. Assisi ist auch der Geburtsort des heiligen Franz von Assisi, des Namensgebers des Papstes. Geplant sei auch eine Messe am Grab des Heiligen Franziskus, hieß es. Der Papst hatte im März wegen des Corona-Ausbruchs seine Reisetätigkeit gestoppt.

apa