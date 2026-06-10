Der 10. Juni ist zugleich der 100. Todestag von Antoni Gaudí, Baumeister des einzigartigen Wahrzeichens der katalanischen Hauptstadt. <BR \/><BR \/>Zuvor wird Leo XIV. ein Gefängnis besuchen, ein Rosenkranzgebet in der berühmten Benediktinerabtei von Montserrat beten und Vertreter von Sozialdiensten treffen, meldete Kathpress.<BR \/><BR \/>Papst Leo XIV. hält sich seit Samstag in Spanien auf. Für das seit einem Jahr amtierende Kirchenoberhaupt ist es die vierte Auslandsreise und der erste offizielle Besuch in einem EU-Land außerhalb Italiens.