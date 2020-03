Papst setzt wegen Virus Prozesse im Vatikan aus

Vorgesehen sind auch Einschränkungen beim Zugang zum vatikanischen Gericht und zu den Gerichtsbüros.Der Vatikan nimmt sich somit an Italien ein Beispiel. Zunächst bis Ende Mai sind zum Schutz der Menschen vor Infektionen Einschränkungen im italienischen Justizsystem möglich, etwa bei Prozessen und anderen öffentlichen Terminen. Prozesse zu nicht schweren Taten dürfen damit verschoben werden.Ausgenommen sind zum Beispiel eilige Angelegenheiten, etwa in Bezug auf Festnahmen. Auch sollen mehr Anhörungen in Form von Videokonferenzen stattfinden, erläuterte Justizminister Alfonso Bonafede.

apa