Begleitet werden sie von Pater Andrea Conocchia und Schwester Genevieve Jeanningros. Papst Leo XIV. bestätige damit wie bereits sein Vorgänger Franziskus diese „Geste der Aufnahme“, die bereits unter Papst Franziskus begonnen wurde, so Conocchia, Pfarrer von Torvaianica, einem Küstenort südlich von Rom.<BR \/><BR \/>„Ein herzliches Dankeschön an Papst Leo XIV. für diese Gelegenheit der Begegnung und des gemeinsam geteilten Mittagessens. Es scheint mir ein sehr schönes Zeichen der Aufmerksamkeit und Nähe für die Menschen und die gesamte LGBT-Gemeinschaft zu sein“, betonte Conocchia laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.<BR \/><BR \/>Während der Corona-Pandemie hatte die Pfarre von Torvaianica gemeinsam mit der Ordensschwester die Menschen aus der Transsexuellen-Gemeinschaft unterstützt. Die Betroffenen konnten pandemiebedingt der Straßenprostitution nicht mehr nachgehen, hatten finanzielle und gesundheitliche Schwierigkeiten. <BR \/><BR \/>Papst Franziskus und der päpstliche Sozialbeauftragte, Kurienkardinal Konrad Krajewski, halfen damals Gemeinde und Betroffenen mit Geldspenden, Corona-Tests und Grippeimpfungen.