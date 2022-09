Papst versichert Argentiniens Vizepräsidentin seine Solidarität

Nach dem Angriff auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner hat sich Papst Franziskus solidarisch mit seiner Landsfrau erklärt. „Nachdem ich die besorgniserregende Nachricht von dem Anschlag erhalten habe, möchte ich Ihnen in diesem schwierigen Moment meine Solidarität und Verbundenheit bekunden“, schrieb das katholische Kirchenoberhaupt am Freitag in einem Telegramm an Kirchner.