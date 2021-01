Papst verurteilt Erstürmung des Kapitols in Washington

Diese Vorgänge seien abzulehnen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Interview mit dem Fernsehsender Tg5, aus dem zunächst ein Ausschnitt veröffentlicht wurde und das am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte. Es gebe immer Menschen, die einen Weg gegen die Gemeinschaft, gegen die Demokratie und gegen das Gemeinwohl einschlagen, erklärte der 84-Jährige weiter.Der Pontifex sei über die Ereignisse in Washington erstaunt gewesen und mahnte aus einem Fall wie diesem zu lernen. „Gott sei Dank platzte das auf und man kann gut sehen, weshalb“, sagte er weiter. „Wir müssen daraus lernen, das nicht zu wiederholen und aus der Geschichte lernen“, forderte der Papst. Solche Gruppen seien nicht gut in die Gesellschaft integriert.Früher oder später komme es zu einem solchen Gewaltausbruch.Trump-Anhänger hatten am Mittwoch im politischen Zentrum Washingtons gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse demonstriert. Einige drangen gewaltsam in das Kapitol ein. Die Abgeordneten mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt.

dpa