Papst verurteilt Gewalt: „Rassismus ist unerträglich“

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch die Unruhen in den USA verurteilt. In einem Appell an die „Brüder und Schwestern in den USA“ erklärte der Papst, dass er „mit großer Sorge die schmerzhaften sozialen Unruhen“ nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd verfolge.