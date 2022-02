Papst Franziskus: „Habe keine Erklärung für das Leid der Kinder“

Papst Franziskus hält Tratsch und Mobbing für große Gefahren unserer Gesellschaft. Als exklusiver Interviewgast in einer italienischen TV-Sendung verurteilte der 85-Jährige am Sonntag die Aggressivität unserer Zeit, etwa bei Kindern. „Ich denke an die Schulen, an Mobbing“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.